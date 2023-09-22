В Херсонской области военный подорвал гранату во время посиделок с друзьями «Осторожно, новости»: под Херсоном военный подорвал гранату во время посиделок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Херсонской области военный во время посиделок с друзьями подорвал гранату. По данным канала, в результате ЧП два человека погибли, а сам рядовой был госпитализирован.

«Осторожно, новости» пишет, что инцидент произошел с 44-летним мужчиной. Как сообщает Тelegram-канал, в апреле 2023 года он будучи электросварщиком в Оренбурге подписал контракт и отправился в зону СВО.

Канал пишет, что последние месяцы рядовой служил в районе Голой Пристани. «Осторожно, новости» сообщает, что вчера утром он устроил посиделки с двумя местными жителями — 35-летним мужчиной и 44-летней девушкой. Как сообщает канал, во время встречи он решил показать знакомым боевую гранату, но из-за неосторожного обращения выронил ее, после чего раздался взрыв.

Как уточняет «Осторожно, новости», женщина и мужчина скончались от осколочных ранений до приезда скорой помощи, а военнослужащий Виктор выжил — он получил ранения и переломы и был госпитализирован. Канал пишет, что против рядового возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с опасными предметами, повлекшее смерть (349 УК РФ).

Ранее в Краснодарском крае участника СВО задержали за то, что он отдал гранату ребенку. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) — санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет и крупный штраф. Минобороны России не комментировало информацию.