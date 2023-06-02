На Кубани пропала дизайнер На Кубани пропала 25-летняя дизайнер Гаврилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кубани пропала 25-летняя дизайнер Валентина Гаврилова, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, она исчезла по дороге на вокзал, полиция и волонтеры ищут девушку уже четыре дня.

По информации канала, перед пропажей девушка написала сообщение матери о том, что села в такси и скоро будет на вокзале. Дизайнер планировала поехать в Киров на собеседование на работу, но там так и не появилась.

«112» сообщает, что, по предварительным данным, в поезд пропавшая не садилась.

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