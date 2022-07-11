На Кубани из-за дождей подтопило более 100 придомовых территорий В Краснодарском крае из-за сильных дождей подтопило более 100 придомовых территорий

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На Кубани продолжаются сильные ливни, там выросло количество придомовых территорий, которые оказались подтоплены, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. В сообщении говорится, что в регионе подтопило уже 111 дворов, раньше это количество составляло 63.

Славянский район: количество осадков в 2,5 раза превысило отметку «опасное явление». Подтопило 16 дворов и несколько частных домов в четырех населенных пунктах. Подмыты опоры мостовых переходов дорог <...> на данный момент поступило 111 обращений от граждан на откачку воды, прием заявок продолжается, — говорится в сообщении.

Сейчас специальные службы продолжают экстренно откачивать воду, для этого задействуют три передвижные насосные станции. На борьбу с подтоплениями на Кубани брошены 48 человек и 18 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что из-за продолжающихся ливней придомовые территории на Кубани начало затапливать в ночь на воскресенье, 11 июля. В Единую дежурную диспетчерскую службу продолжают поступать заявки на откачку воды из дворов.

Дожди продолжаются и в Сочи. Там из берегов вышла река, вода буквально сметает все на своем пути. Некоторые придомовые территории тоже оказались затоплены, жители не спали всю ночь, чтобы спасти свое имущество, в том числе припаркованные возле домов автомобили.