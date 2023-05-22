На Кольской АЭС отключился энергоблок «Росэнергоатом»: автоматика отключила третий энергоблок на Кольской АЭС

Фото: Rosenergoatom Concern JSC/Global Look Press

21 мая автоматика отключила третий энергоблок на Кольской атомной электростанции, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома». Причина остановки работы блока не сообщается. На станции продолжают работать энергоблоки № 1 и № 2. Угроз безопасности нет, радиационный фон на территории станции находится в норме. Нагрузка станции составляет 600 МВт.

21 мая 2023 года в 11:16 мск действием автоматики остановлен энергоблок № 3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются. Отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1 и № 2. На энергоблоке № 4 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 660 МВт, — говорится в сообщении.

Утром 22 мая стало известно, что электроснабжение Запорожской атомной электростанции перевели на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощностью 750 кВ. Причины отключения внешнего электроснабжения неизвестны. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории станции находится в норме.

21 мая Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» сообщил, что в районе городской электростанции произошел пожар. По информации канала, также в Воронеже были слышны звуки, похожие на взрыв. В публикации говорится, что в нескольких домах и торговых центрах был отключен свет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.