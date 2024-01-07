Мужчина случайно застрелил друга, когда хвастался перед ним пистолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковного Лыткарино застрелил из пистолета своего приятеля, пришедшего в гости на новогодние праздники, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, убийство было непреднамеренным, владелец оружия всего лишь хвастался перед гостем новой покупкой и случайно нажал на спусковой механизм.

По информации канала, убитым оказался 34-летний Александр, который в компании жены решил навестить друга с его супругой. Во время праздничного застолья хозяин квартиры позвал друга в коридор, где начал показывать новый травматический пистолет Макарова МР-79-9ТМ. В какой-то момент оружие выстрелило и снаряд попал в шею гостя. Приехавшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

Владелец оружия заявил, что не собирался стрелять и это произошло случайно. Канал отмечает, что стрелявший ранее судим не был, лицензия на травматическое оружие у него имеется.

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