Мужчина получил повестку в военкомат в поликлинике Петербуржец пришел на прием к врачу, а получил повестку в военкомат

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Житель Санкт-Петербурга с тяжелой формой бронхиальной астмы пришел к терапевту за направлением к аллергологу и получил повестку в военкомат, пишет «Фонтанка». Петербуржец расписался в повестке и получил направление к аллергологу.

По словам пациента, врач сделал звонок, после чего в кабинет вошли медсестра и еще один мужчина в белом халате, который протянул ему повестку, заявив, что Ромашев обязан явиться в военкомат, сообщает издание.

В комиссариате пояснили, что это просто районная администрация помогает военным. От каждой поликлиники района в мобилизационную комиссию назначен представитель, который во внерабочее время разносит повестки для уточнения документов воинского учета.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга две неслужившие россиянки получили повестки. У них нет военно-учетной специальности, однако имеется лицензия на оружие.

Районная администрация признала оба инцидента технической ошибкой. Чиновники отметили, что это «единичные случаи» и принесли извинения женщинам.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут. По его словам, этого не было и нет в планах на будущее.