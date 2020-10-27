Мурашко обратил внимание на инцидент со скорыми в Омске

https://static.news.ru/photo/3b87535a-18ee-11eb-99b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Омске вечером 27 октября, когда машины скорой помощи привезли тяжёлых больных к зданию регионального Минздрава.

Как подчеркнул министр, в данной ситуации должна быть проведена тщательная проверка. По словам Мурашко, в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями регионам следует уделять максимум внимания организации оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи и чётко выстраивать маршрутизацию, передаёт «Московский Комсомолец».

В условиях, которые можно назвать «высокой нагрузкой на сеть», работники и руководство системы здравоохранения регионов должны работать как одна команда, добавил глава Минздрава.

28 октября в Омск прибудут для проведения аудита оказания медпомощи гражданам заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Поздно вечером 27 октября к зданию омского Минздрава подъехали машины скорой помощи с включёнными мигалками. По данным местных СМИ, в одной из машин находилась 80-летняя женщина в тяжёлом состоянии, которую с утра вторника возили по разным больницам, где её отказывались принять по причине отсутствия свободных коек. После к министерству подъехала еще одна скорая с тяжёлым пациентом. Таким образом врачи скорой помощи привлекли внимание к тому, что они не могут передать больных в стационары.

Как писал NEWS.ru ранее, пациенты, которых привезли к зданию Минздрава Омской области помещены в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. Начато служебное расследование.