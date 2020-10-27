Мурашко обратил внимание на инцидент со скорыми в Омске

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Омске вечером 27 октября, когда машины скорой помощи привезли тяжёлых больных к зданию регионального Минздрава.
Как подчеркнул министр, в данной ситуации должна быть проведена тщательная проверка. По словам Мурашко, в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями регионам следует уделять максимум внимания организации оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи и чётко выстраивать маршрутизацию,
В условиях, которые можно назвать «высокой нагрузкой на сеть», работники и руководство системы здравоохранения регионов должны работать как одна команда, добавил глава Минздрава.
28 октября в Омск прибудут для проведения аудита оказания медпомощи гражданам заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.
Поздно вечером 27 октября к зданию омского Минздрава
Как писал NEWS.ru ранее, пациенты, которых привезли к зданию Минздрава Омской области помещены в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. Начато служебное расследование.