Привезённых к Минздраву Омска пациентов госпитализировали

https://static.news.ru/photo/d4d6e3ee-18e0-11eb-905e-fa163e074e61_660.jpg Фото: siberia_omsk55/vk.com

Пациенты, которых ночью 27 октября привезли к зданию Минздрава Омской области из-за невозможности передать их в стационар, поместили в больницу. Начато служебное расследование.

Скорые подъехали к зданию ведомства поздно вечером 27 октября. По данным местных СМИ, в одной из машин, прибывших около 22:00, находилась 80-летняя женщина в тяжёлом состоянии, которую с утра вторника возили по разным больницам, где её отказывались, по словам родственников, принять по причине отсутствия свободных коек. После к министерству подъехала еще одна скорая с тяжёлым пациентом и третья пустая, а также прибыла полиция. Через 20 минут медики разъехались.

27 октября около 22:00 к зданию Министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжёлом состоянии. Позже подъехала третья машина без пациента. Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включённой сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения, — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба региона.

На данный момент, согласно информации штаба, пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. Минздрав начал служебное расследование. В ведомстве также подтвердили, что пациенты живы и получают необходимое лечение.

Как писал NEWS.ru ранее, число инфицированных коронавирусом в мире за неделю выросло с 19 по 25 октября 2020 года на 2,8 млн человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Это рекордный показатель с момента начала пандемии. В России заболели более 100 тысяч человек.