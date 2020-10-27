ВОЗ заявила о рекордном приросте числа заражённых коронавирусом за неделю

https://static.news.ru/photo/b491dd2c-18b9-11eb-bfce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число инфицированных коронавирусом в мире за неделю выросло с 19 по 25 октября 2020 года на 2,8 млн человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Это рекордный показатель с момента начала пандемии.

Отмечается, что больше всего новых случаев заражения выявили в США, Индии и Франции. В России заболели более 100 тысяч человек. Наибольшими темпами заболеваемость растёт в европейском регионе — почти половина случаев инфицирования, более 1,3 млн человек, что на на 33% больше, чем неделей ранее, передаёт РБК.

Во Франции заболели 217,7 тыс. человек, в Великобритании — 148,5 тыс., в России — 114,5 тыс., в Италии — 101,9 тыс., в Бельгии — 90,8 тыс.

В Северной и Южной Америке заболели 884 тыс. человек, из них 436 тыс. — в США. В Бразилии и Аргентине — 153 тыс. и 103,7 тыс. человек соответственно.

В Юго-Восточной Азии зарегистрировано 445,8 тыс. новых случаев заражения, из них 370 тыс. в Индии.

Общее число заразившихся превысило 43 млн человек. Более половины всех случаев выявили в трёх странах — в США (8,7 млн), в Индии (7,9 млн) и в Бразилии (5,4 млн).

Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова определила условия, которые, по её мнению, позволят избежать повторения весеннего локдауна из-за пандемии коронавируса.