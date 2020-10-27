Голикова объяснила, как избежать повторения локдауна в России

https://static.news.ru/photo/6048fec8-185d-11eb-b05b-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Правительство России/vk.com

Вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова определила условия, которые, по её мнению, позволят избежать повторения весеннего локдауна из-за пандемии коронавируса.

Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий, — заявила она на заседании Координационного совета «Деловой России», пишет РИА Новости.

Она отметила важность соблюдения существующих ограничений, чтобы не пришлось мириться с более жёсткими мерами.

Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с её последствиями, — добавила вице-премьер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России за последние 24 часа зафиксирован рекордный прирост летальных случаев из-за коронавируса. Всего за сутки было выявлено 16 550 новых случаев заражения COVID-19.