Мост на остров Русский во Владивостоке планируют открыть 6 декабря

https://static.news.ru/photo/baec9c52-36e1-11eb-a050-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusmost.ru

Мост на остров Русский во Владивостоке, закрытый из-за обледенения вант, может быть открыт 6 декабря. Об этом сообщили в обслуживающей организации ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Там уточнили, что это предполагается сделать ближе к вечеру, передаёт РИА Новости.

Мост — единственный способ попасть на Русский, где живут несколько тысяч человек. Он был закрыт утром 21 ноября, вскоре после прошедшего снежного циклона, из-за которого в регионе ввели режим ЧС. Предполагалось, что мост откроют днём 22-го числа. Однако в дальнейшем восстановление сообщения много раз переносили.

3 декабря сообщалось, что очистка вант займёт ещё пять дней.

Местные власти заявляли, что мост на остров Русский может быть открыт только при повышении температуры воздуха. 6 декабря во Владивостоке, согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидается 0...-4 градуса.

В первые дни власти организовали паром, который вывозит людей на материк. Однако он вмещает всего около 20 машин и курсирует раз в два часа, поэтому уехать на нём сложно: в очередях скапливаются десятки автомобилей и множество людей. Позже к перевозке людей и спецтехники на остров подключились десантные катера Тихоокеанского флота.

Несколько дней рабочие ждали, пока лёд на вантах оттает сам. Его пытались сбить с помощью тракторов, в итоге конструкции начали чистить вручную альпинисты.

В дни блокады на Русском наблюдались перебои с электроснабжением, а в магазинах закончились продукты первой необходимости. Позже там была организована работа полевых кухонь, писал NEWS.ru.