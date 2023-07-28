Монаха-отшельника из Белгорода признали виновным в призывах к терроризму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный суд избрал меру наказания для Николая Шатковского, называющего себя монахом-отшельником, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу белгородского управления ФСБ России. Мужчина был признан виновным в призывах к терроризму, уточнили в ведомстве.

По информации газеты, в социальных сетях 59-летний житель города Валуйки призывал других людей выходить на улицы с оружием, чтобы бороться с правоохранительными органами. Шатковский был доставлен в СИЗО, где раскаялся и признал свою вину. Мужчина добавил, что ему не следовало призывать к насилию. В суде монах отказался от услуг адвоката, говорится в публикации.

Как сообщили в управлении ФСБ России, Шатковского приговорили к пяти годам колонии общего режима. Ему также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов ближайшие четыре года.

Ранее на девятиклассника из Свердловской области завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму». Школьник создал Telegram-канал, где уговаривал подписчиков поджигать военкоматы. Также сообщается, что несовершеннолетний россиянин публиковал экстремистские материалы и хвалил деятельность диверсантов.