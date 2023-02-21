Момент крушения вертолета в Кузбассе попал на видео

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Момент крушения частного вертолета АС-350 «Еврокоптер» в Кемеровской области попал на видео, записью поделился в телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как пилот судна пытается совершить экстренную посадку, его направляет человек, находящийся снаружи. Обилие снега ухудшает видимость у пилота, и вертолет рушится.

По данным Telegram-канала «112», вертолет перевозил туристов, которые хотели покататься в горах вне горнолыжных трасс. Всего на борту летательного средства находились восемь туристов, два гида и два пилота. В результате крушения погиб один из экскурсоводов. Пилот же получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также перелом ключицы. Всем остальным пассажирам судна удалось избежать травм, они высадились у подножия горы Топхан, после чего спасатели переправили их в Междуреченск.

О крушении вертолета в Кемеровской области в районе горы Топхан стало известно накануне.

Ранее на Сахалине в результате крушения вертолета Robinson погибли два человека, еще один получил серьезные ранения. По данным СМИ, погибшие скончались от полученных травм до прибытия спасателей.

До этого в столичном аэропорте Внуково также потерпел крушение вертолет Mи-8. На борту судна не было пассажиров, там находились только члены экипажа. Летательное средство принадлежало специальному летному отряду «Россия». Оно не успело оторваться от земли, его в буквальном смысле раскрутило перед взлетом.