https://static.news.ru/photo/a1cb8fa4-c8aa-11e9-8832-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство транспорта разрабатывает правила субсидирования местных авиаперевозок из федерального бюджета. Вместе с тем региональным властям предложено подумать об их софинансировании, заявила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Светлана Петрова.

По её словам, это необходимо «для максимального синергетического эффекта».

Вместе с тем она признала, что «финансовое состояние ряда субъектов РФ не позволяет в полной мере обеспечить развитие сети местных перевозок».

Будем просить выделить средства из федерального бюджета на указанные цели в объёмах, определённых в соответствии с потребностями субъектов РФ, — цитирует Петрову РИА Новости .

По её словам, это позволит существенно повысить транспортную доступность удалённых регионов.

Ранее News.ru писал, что цены на билеты по внутрироссийским направлениям авиаперевозок могут вырасти. Это произойдёт в случае принятия поправки в Федеральные авиационные правила.