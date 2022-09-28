Белгородский губернатор сообщил о сокращении числа мобилизуемых Белгородский губернатор Гладков: Минобороны сократило число мобилизуемых жителей региона

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Министерство обороны РФ сократило число людей, подлежащих мобилизации в регионе. В своем Telegram-канале он написал, что всего в Белгородской области осталось призвать чуть более 100 человек, остальные повестки будут аннулированы.

Вчера вечером Министерство обороны приняло решение и сократило нам число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы. Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы, — поделился Гладков.

Также он признал ошибки местных военных комиссаров при выборе мобилизуемых и пообещал не допустить их в дальнейшем. Отдельно глава региона подчеркнул, что каждая жалоба по состоянию здоровья будет отработана в рамках медкомиссии. При необходимости Минздрав области окажет помощь.

Что касается комплектации, Гладков заверил, что одежды и обуви хватает на всех призывников. Однако помощь со стороны местных жителей лишней не будет. Он пообещал анонсировать запуск подобной системы в ближайшее время.

Ранее член комитета Государственной думы по делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости отменить частичную мобилизацию для ряда регионов России, в частности в тех, где насчитывается значительное число добровольцев. Она также назвала грамотным решение главы Чечни Рамзана Кадырова освободить от призыва республику из-за перевыполненного плана. Депутат призвала распространить эту практику и на другие регионы.

23 сентября Кадыров заявил о перевыполнении в республике плана мобилизации на 254% за счет формирования новых воинских подразделений. Также, по словам Кадырова, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые могут при необходимости пополнить ряды защитников Отечества.