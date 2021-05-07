Мэрия Владивостока нашла виноватых в японских знамёнах на улицах города

https://static.news.ru/photo/351fc9aa-af4a-11eb-82e2-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

В установке на улицах Владивостока флагов, напоминающих символику ВМС Японии времён Втором мировой войны, виновен подрядчик, считают в мэрии города. Там заявили, что компания не выполнила обязательства.

7 мая жители Владивостока пожаловались на неудачное оформление улиц к празднованию 9 Мая. Так, по мнению горожан, стяги, вывешенные к 9 Мая в центре Владивостока с изображением ордена Отечественной войны на фоне красно-белых лучей, напоминают флаг ВМС Японии, с которой СССР воевал в ходе Второй мировой войны.

Похожие инциденты отмечаются регулярно. В частности, сотрудники магазина «Магнит» в селе Верхний Баскунчак Астраханской области «украсили» стенгазету в честь 23 Февраля изображением пулемётного расчёта вермахта и солдата НАТО. После того как фотографии стенгазеты попали в Сеть, на место выехал глава сельской администрации Шагит Тикеев. Он изъял плакат из магазина и публично растоптал.