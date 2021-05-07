Во Владивостоке заметили, что флаги к 9 Мая похожи на японские знамёна

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Во Владивостоке вывесили флаги, похожие на знамёна японских ВМС. В мэрии пообещали заменить эти стяги, сообщает ТАСС.

Жители Владивостока пожаловались на неудачное оформление улиц к празднованию 9 Мая. Так, по мнению горожан, стяги, вывешенные к 9 Мая в центре Владивостока с изображением ордена Отечественной войны на фоне красно-белых лучей, напоминают флаг ВМС Японии, с которой СССР воевал в ходе Второй мировой войны.

[Флаги] будут заменены. Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», — цитирует агентство пресс-службу городской администрации.

Похожие инциденты отмечаются регулярно. В частности, сотрудники магазина «Магнит» в селе Верхний Баскунчак Астраханской области «украсили» стенгазету в честь 23 Февраля изображением пулемётного расчёта вермахта и солдата НАТО. После того как фотографии стенгазеты попали в Сеть, на место выехал глава сельской администрации Шагит Тикеев. Он изъял плакат из магазина и публично растоптал.

Ранее главный художник Оренбурга Наталия Бровко извинилась перед горожанами за плакат с немецкими солдатами, использованный при оформлении центральной площади к Дню Победы. Изображение позирующих у руин немцев появилось на плакате, посвящённом обороне Брестской крепости.