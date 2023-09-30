Мэра российского города задержали накануне отправки в зону СВО «112»: мэра Печоры Серова задержали по подозрению в получении крупной взятки

Фото: pechoraonline

Валерий Серов

Telegram-канал «112» сообщает о задержании сотрудниками правоохранительных органов главы администрации города Печоры Валерия Серова. По сведениям канала, он подозревается в получении крупной взятки. 1 октября чиновник собирался отправиться в зону проведения спецоперации.

Как стало известно каналу, следователи в сопровождении бойцов ОМОНа приехали домой к Серову утром 30 сентября. По информации «112», в ближайшее время мэр будет доставлен на допрос в Сыктывкар.

О планах принять участие в СВО с 1 октября Серов сообщил в своем Telegram-канале около двух недель назад. Он подчеркнул, что это решение не было спонтанным, а также добавил, что заручился поддержкой главы Республики Коми Владимира Уйбы. «112» предположил, что чиновник таким образом рассчитывал скрыться от следствия.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил 44-летнего экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Натарову также назначили штраф в двукратном размере от суммы взятки — 18,8 млн рублей.