Взятка в 9 млн обернулась для чиновника Россельхознадзора 12 годами колонии Экс-чиновника Россельхознадзора Натарова посадили на 12 лет за взятку в 9 млн

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Дмитрий Натаров

Савеловский районный суд в Москве приговорил 44-летнего экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве, сообщает столичная прокуратура. Потерпевшим в деле стал его друг и бизнесмен Сергей Лопунов. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима. Также его обязали выплатить штраф в двукратном размере от суммы взятки — 18,8 млн рублей.

Савеловский районный суд приговорил <...> Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 млн рублей, — сообщили в прокуратуре.

Также Натарову запретили в течение десяти лет после окончания срока занимать госдолжности, в том числе связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Сергей Лопунов, который, по данным следствия, выплатил Натарову в качестве взятки за покровительство в бизнесе более 9 млн рублей, являлся осужденному другом. Как писали СМИ, дружеские отношения не мешали Натарову требовать с товарища деньги. Усугубило конфликт между товарищами то, что Натаров, согласно заявлениям Лопунова, начал приставать к несовершеннолетней дочери последнего. Натаров в 2022 году, когда было открыто дело, свою вину не признал, а обвинения назвал оговором. Вынесенный приговор в силу пока не вступил, но Натаров взят под стражу в зале суда.

В сентябре 2022 года суд изъял из собственности Натарова в счет государства 400 миллионов рублей. По итогам проверки со стороны сотрудников прокуратуры было выявлено, что доходы и расходы бывшего чиновника не сходятся.