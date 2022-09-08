У обвиненного в педофилии экс-чиновника суд изъял 400 млн рублей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дмитрий Натаров

Никулинский районный суд Москвы принял решение об изъятии 400 млн рублей у экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиненного во взяточничестве и педофилии, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. В надзорном органе уточнили, что имущество Натарова было изъято в пользу государства. По итогам проверки со стороны сотрудников прокуратуры было выявлено, что доходы и расходы бывшего чиновника не сходятся.

Для ухода от декларирования объектов гражданского оборота, находящихся в фактическом владении, сотрудник федеральной службы регистрировал их на родственников, друзей и знакомых, — сказано в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что при доходе Натарова и его жены за 2011–2019 годы в размере 12 млн рублей (125 тысяч рублей в месяц) он приобрел дом и участок земли в Красногорске, двухэтажную квартиру и парковочное место в Москве. Помимо этого, экс-чиновник купил два дорогих автомобиля, трое наручных часов и две сабли XIX века. Большая часть сбережений Натарова (более 200 млн рублей) хранилась в валюте в индивидуальном банковском сейфе одного из столичных банков.

Экс-чиновник не доказал законность приобретения данного имущества и не привел вразумительного источника средств.

В настоящее время уголовное дело по обвинению бывшего помощника руководителя Россельхознадзора в совершении преступления коррупционной направленности и развратных действий в отношении несовершеннолетней находится на рассмотрении в Савеловском районном суде города Москвы, — уточнили в столичной прокуратуре.

Помимо обвинений во взяточничестве Натарову вменяется связь с девочкой-подростком. По словам её адвоката, экс-чиновник был другом семьи школьницы. Несколько лет назад, когда девочке было 13 лет, он начал посылать ей «непристойные сообщения». Когда девочке исполнилось 15, Натаров пригласил её в кино и арендовал приватный зал.

Сам чиновник отрицает свою вину как в педофилии, так и в получении взяток.