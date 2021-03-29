Мельниченко поручил советнику написать историю Пензенской области

Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко поручил своему советнику доктору исторических наук Владимиру Первушкину написать историю региона с доисторических времён до наших дней.
У нас есть школьный учебник, но нет истории региона, написанной с точки зрения научно-исторического подхода. Мне кажется, что настало время написать историю Пензенского края, с доисторических времён и до наших дней, — цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Ранее стало известно, что Мельниченко уволил министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина. Большая часть чиновников из регионального правительства сохранили свои посты.
Предыдущий глава региона Иван Белозерцев арестован по обвинению в коррупции. 62-летнего политика задержали 21 марта, президент Владимир Путин отправил его в отставку 23 марта в связи с утратой доверия. Правительство региона подало в отставку на следующий день. Чиновники занимают свои посты в статусе и. о. до того, как новая администрация будет сформирована.
Олег Мельниченко был назначен Путиным врио губернатора Пензенской области 26 марта. Позже чиновник подписал постановление об отставке правительства, сообщал NEWS.ru.
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