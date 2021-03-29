Мельниченко поручил советнику написать историю Пензенской области

https://static.news.ru/photo/482fb618-90af-11eb-b7d5-96000091f725_660.jpg Олег Мельниченко Фото: pnzreg.ru

Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко поручил своему советнику доктору исторических наук Владимиру Первушкину написать историю региона с доисторических времён до наших дней.

У нас есть школьный учебник, но нет истории региона, написанной с точки зрения научно-исторического подхода. Мне кажется, что настало время написать историю Пензенского края, с доисторических времён и до наших дней, — цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.

Ранее стало известно, что Мельниченко уволил министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина. Большая часть чиновников из регионального правительства сохранили свои посты.

Предыдущий глава региона Иван Белозерцев арестован по обвинению в коррупции. 62-летнего политика задержали 21 марта, президент Владимир Путин отправил его в отставку 23 марта в связи с утратой доверия. Правительство региона подало в отставку на следующий день. Чиновники занимают свои посты в статусе и. о. до того, как новая администрация будет сформирована.

Олег Мельниченко был назначен Путиным врио губернатора Пензенской области 26 марта. Позже чиновник подписал постановление об отставке правительства, сообщал NEWS.ru.