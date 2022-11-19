Массовая драка на складе Ozon переросла в поножовщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На складе интернет-маркетплейса Ozon в подмосковном городе Пушкино произошла массовая драка между мигрантами, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, один человек получил ножевое ранение в поясницу: 24-летнего пострадавшего по имени Парвиз госпитализировали. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем. Драка попала на камеры видеонаблюдения.

Как указали в источнике, конфликт произошел из-за места в очереди на проходе через турникеты. На видеозаписи можно заметить, как один из рабочих пролез через толпу, не соблюдая очередности. После этого началось побоище.

До этого в Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Дубининской улице в центре Москвы. На кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая и набрасывается с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбежались.

В начале августа на складе Ozon в селе Петровское Истринского района произошел крупный пожар. Пламя охватило площадь порядка 50 тысяч квадратных метров, частичное обрушилась кровля и стены здания. Огонь тушили более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи работников. Пострадали 11 человек.