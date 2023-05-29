Mash: нефтеперерабатывающую станцию под Тверью атаковали с территории РФ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области 27 мая атаковали дроны с территории России. По данным канала, беспилотники-камикадзе могли запустить из соседнего района Торопецкий, в котором теперь объявлен план «Перехват». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишет Mash, полицейские ищут машину, на которой провезли БПЛА. По информации журналистов, беспилотники являются промышленными образцами по типу «летающее крыло» с двигателями внутреннего сгорания и были начинены 600 граммами тротила с поражающими элементами в виде металлических шариков.

Baza сообщала, что атака произошла недалеко от деревни Ерохино в ночь на 27 мая, беспилотники прилетали с интервалом в полчаса. По данным канала, первый аппарат врезался в здание маслоцеха, что привело к взрыву, повредившему крышу и стену здания, а второй БПЛА упал на землю и взорвался. Издание писало, что возникший пожар потушили работники станции.

Позже пресс-служба правительства региона подтвердила падение беспилотника недалеко от деревни Ерохино. По данным администрации, в результате происшествия никто не пострадал.