Baza: беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию под Тверью

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области, обслуживающую трубопровод «Дружба». По сведениям канала, одно из зданий получило повреждение, люди не пострадали. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно Baza, атака произошла недалеко от деревни Ерохино в ночь на 27 мая, беспилотники прилетали с интервалом в полчаса. По данным канала, первый аппарат врезался в здание маслоцеха, что привело к взрыву, повредившему крышу и стену здания, а второй БПЛА упал на землю и взорвался. Издание пишет, что возникший пожар потушили работники станции.

Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что взрывом было повреждено административное здание нефтепровода в Невельском районе. По словам губернатора, причиной могла быть атака двух беспилотников. Он добавил, что люди в результате происшествия не пострадали.

11 мая глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти» в Клинцах. По его словам, никто не пострадал, в результате атаки объект получил частичные повреждения.