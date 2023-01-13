Маршрутка до Петербурга улетела в кювет после крутого пике

Фото: Соцсети

Маршрутка, ехавшая из Соснового бора в Санкт-Петербург, совершила на трассе крутое пике, а затем улетела в кювет, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Как отмечают авторы поста, из-за погоды в Ленинградской области в пятницу, 13 января, страдали все виды транспорта. Канал, ссылаясь на слова очевидцев, передает, что никто из пассажиров маршрутки не получил серьезных повреждений.

Очевидцы говорят, никто из пассажиров серьезно не пострадал. Хотя в момент, который заснял регистратор встречной машины, это казалось маловероятным, — пишет Mash на Мойке.

Авторы канала добавили, что в итоге всем пассажирам пришлось выбираться наружу через водительскую дверь. Они оказались вынуждены пересаживаться на другой автобус и уже на нем добираться до Петербурга.

Ранее в Новосибирской области рейсовый автобус с детьми столкнулся с грузовиком, сообщает региональное управление ГИБДД. В результате аварии пострадали три ребенка в возрасте 10–11 лет, они были госпитализированы. Всего в салоне автобуса находились 36 человек, включая 27 детей.

Авария произошла утром 22 декабря на 83 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» под Новосибирском. Водитель школьного автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, который ехал в противоположную сторону.