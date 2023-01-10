Марочко рассказал об обморожениях и пьянстве среди бойцов ВСУ

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале, что в медицинские учреждения Украины за последнее время поступили около 100 бойцов ВСУ с обморожениями. В 40% случаев обморожения стали причиной ампутации. Также многие из военных были в состоянии алкогольного опьянения.

За последние дни из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений. Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения, — сообщил Марочко.

Ранее российский военнослужащий из числа мобилизованных, который находится на передовой в районе Кременной, рассказал о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что украинские военные безуспешно пытались активизироваться и засылали в том числе диверсионно-разведывательные группы, однако российские войска оказались к этому готовы.

До этого депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ВСУ несут большие потери в направлениях Артемовска и Марьинки. По его словам, ситуацию в зоне СВО можно охарактеризовать как стабильную. Депутат отметил, что локальное наступление под Артемовском переросло в стратегическое. Гурулев добавил, что Вооруженные силы России качественно реализуют задачи в ходе боевых действий СВО, все это дает результаты.