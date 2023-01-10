Российский мобилизованный заявил о высоких потерях ВСУ в новогоднюю ночь РИА Новости: ВСУ понесли большие потери в новогоднюю ночь

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский военнослужащий из числа мобилизованных Западного военного округа, который находится на передовой в районе Кременной, рассказал о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь. Военнослужащий с позывным Слон заявил РИА Новости, что его подразделение находится примерно в 300–350 метрах от позиций противника.

Он подчеркнул, что украинские военные понесли большие потери под Новый год, поскольку пытались активизироваться.

Но ничего у них не получилось. И сейчас у них ни фига не получится. Обстрелы идут, стрелковый бой периодически случается, пытаются заходить ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), но мы уже к этому готовы, — отметил российский военнослужащий.

Он добавил, что противника сейчас выявляет пехота, которая корректирует и наводит огонь артиллерии и танкистов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил,что ВСУ несут большие потери в направлениях Артемовска и Марьинки. По его словам, ситуацию в зоне СВО можно охарактеризовать как стабильную. Депутат отметил, что локальное наступление под Артемовском переросло в стратегическое. Гурулев добавил, что Вооруженные силы России качественно реализуют задачи в ходе боевых действий СВО, все это дает результаты.