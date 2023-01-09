В Госдуме сообщили о больших потерях ВСУ под Артемовском и Марьинкой Депутат Гурулев сообщил, что ВСУ несут большие потери под Артемовском и Марьинкой

Фото: Министерство обороны РФ

ВСУ несут большие потери в направлениях Артемовска и Марьинки, рассказал ИА SM.News депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, ситуацию в зоне СВО можно охарактеризовать, как стабильную. Депутат отметил, что локальное наступление под Артемовском переросло в стратегическое.

На фронте все стабильно сегодня. Локальные наступления, в том числе и на Артемовск, переросли и в стратегические. То число войск украинских войск, что уничтожено в направлении Артемовска и Марьинки, достойно хорошей фронтовой операции, — рассказал Гурулев.

Депутат отметил, что Вооруженные силы России качественно реализуют задачи в ходе боевых действий СВО, все это дает результаты.

Не просто так верховный главнокомандующий отправился в зону СВО. Полагаю, что уже есть какие-то решения, которые нам будут понятны в ближайшие пару месяцев, — добавил Гурулев.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, они вооружены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как наемники общаются между собой на английском языке.

Штаб теробороны ДНР 9 января сообщил, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Бахмутское. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал Соледарское и Бахмутское направления одним из самых сложных участков фронта и заявил, что оборона там будет усилена.