Малолетняя дочь пьяной россиянки утонула в реке Каме В Пермском крае на глазах у пьяной матери утонула восьмилетняя девочка

Фото: МЧС России

В Пермском крае утонула восьмилетняя девочка, которая пришла с матерью на пляж в городе Оханске, сообщает пресс-служба краевого МЧС в своем Telegram-канале. По данным ведомства, женщина находилась в нетрезвом состоянии и не смогла уследить за ребенком.

На берегу Камы женщина с пятью детьми отдыхала в не оборудованном для купания месте. Подвыпившая мать не заметила, как восьмилетняя дочь зашла в воду, — говорится в сообщении.

Уточняется, что через некоторое время после ЧП очевидцы вытащили ребенка из воды, а затем передали медикам. Несмотря на все усилия, спасти жизнь школьницы не удалось. В ведомстве призвали не оставлять детей без присмотра и не распивать горячительные напитки у воды.

Ранее в Башкирии на видео попали последние мгновения жизни семилетнего мальчика, который вместе со сверстниками купался в реке Белой в Белорецке. Как сообщили в республиканском МЧС, ребенок слишком близко подплыл к шлюзу.

До этого в МЧС России сообщили о росте случаев гибели детей на водных объектах. По данным ведомства, с начала 2024 года в воде погибло более 1,6 тысячи человек, при этом свыше 200 из них — дети. С начала летнего сезона зафиксировано 1238 инцидентов, погибли 1056 человек.