«Людей почти не осталось»: волонтер об эвакуации из Шебекино Волонтер Бакало рассказал об эвакуации из Шебекино

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Шебекино почти не осталось людей, сообщил NEWS.ru волонтер Добровольной народной дружины Евгений Бакало. Он отметил, что в городе слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет. Волонтер также рассказал, что самостоятельно на своей машине вывозил из Шебекино людей.

На улице Павлова нужно было стариков собрать. Один из них был неходячим. Я его на руках в машину занес. По городу разъезжали автобусы, забирали местных. Сделал круг по городу, нашел еще одну семью. Они стояли на улице, ждали, чтобы их кто-то забрал. В городе постоянно что-то громыхает и взрывается в радиусе двух-трех километров. Много побитых машин, сожженных ларьков, есть дома с отверстиями от попадания снарядов. Впечатление нехорошее. Людей в Шебекино почти нет, — сообщил Бакало.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

Позже глава региона сообщил, что самый крупный пункт временного размещения в Белгороде постепенно заполняется эвакуированными из Шебекино жителями, вновь прибывших отправляют в свободные ПВР.