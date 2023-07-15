Жителям Сочи пообещали ливни и смерчи во второй половине дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи со второй половины субботы, 15 июля, ожидаются ливни, сообщается на сайте мэрии курорта. Городские хозяйственные и спасательные службы переведены на усиленный режим работы, местным жителям и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. В некоторых районах могут возникнуть смерчи.

По сообщению синоптиков, со второй половины суток 15 июля 2023 года на территории Сочи ожидается сильный ливень. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме, — сообщает городская администрация.

Ранее в поселке Новомихайловском под Туапсе потоки воды после мощных ливней снесли пешеходный мост. Момент крушения инфраструктуры заснял на камеру очевидец. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, после буйства стихии в районе без вести пропавшими числятся четыре человека. В Туапсинском районе 15 июля снова начались сильные дожди. Ливень идет в Джубге и Новомихайловском.

С вечера 11 июля за сутки в Туапсинском выпало три месячные нормы осадков. Три человека пропали без вести. При этом погибших либо пострадавших в результате разгула стихии нет, сообщал оперштаб Кубани.