Ледяная часовня появится в Челябинской области

Фото: vk.com/eparhia74

В Челябинской области на берегу озера Тургояк появится ледяная часовня, сообщает ОТР. Бригада мастеров уже установила деревянный каркас, который покрывают ледяными плитами и снегом. Купола часовни будут украшены сусальным золотом. Скульптор Олег Коробов отметил, что первые этажи формируют с помощью палок.

Делаем такую опалубку и в нее, получается, забиваем снег. Если первые этажи мы так, как бы палками, то потом уже, у нас есть слово такое «топтуны». Я запрыгиваю туда, и просто начинаешь нон-стопом [ходить], чтобы снег уплотнить, — пояснил Коробов.

Ледяную часовню возводят в Челябинской области уже не в первый раз. Необычное сооружение появляется на берегу озера четвертый год подряд. Нынешняя часовня будет точной копией разрушенного храма Миасса.

В парке искусств «Музеон» ранее открылся традиционный новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». В этом году его темой стала «Современная Москва». До 28 января на Крымской набережной жители и гости столицы смогут увидеть ледяные скульптуры в форме самых важных и узнаваемых объектов города.

В начале декабря состоялось первое богослужение в Соборной мечети Симферополя. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что это значимое событие не только для региона, но и для всей страны. Возводить Соборную мечеть в Симферополе начали в 2016 году.