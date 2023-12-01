В Соборной мечети Симферополя состоится первое богослужение

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Первое богослужение в Соборной мечети Симферополя состоится 8 декабря, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. По его словам, во время службы будет выбрана дата открытия мечети. Глава Крыма отметил, что это значимое событие не только для региона, но и для всей страны.

Открытие Соборной мечети — значимое событие не только для Республики Крым, поэтому важно, чтобы в нем приняли участие священнослужители из других регионов нашей большой страны, — отметил Аксенов.

Возводить Соборную мечеть в Симферополе начали в 2016 году. Сроки завершения работ несколько раз переносились, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Минобороны РФ ранее сообщило, что военнослужащие Центрального военного округа начали строительство полевого храма и мечети на передовой на Краснолиманском направлении. В ведомстве уточнили, что церковь и мечеть построят в ближайшее время, они начнут принимать верующих из числа военных.

До этого президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот» ВС РФ в Подмосковье. Глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин поблагодарил президента за поддержку такой инициативы.