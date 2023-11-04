Путину понравилась идея строительства мечети в парке «Патриот»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил РФ в Подмосковье, передает ТАСС. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил президента за поддержку такой инициативы после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Хорошая идея. Ребята вместе сражаются, — ответил Путин на предложение Гайнутдина.

По словам муфтия, 4 ноября было также получено одобрение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Гайнутдин пригласил Путина в конце ноября — начале декабря принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства.

До этого МО РФ сообщило, что военнослужащие Центрального военного округа начали строительство полевого храма и мечети на передовой на Краснолиманском направлении. При этом оборонное ведомство опубликовало кадры строительства. В ведомстве уточнили, что храм и мечеть построят в ближайшее время и они начнут принимать верующих из числа военных. На стройке задействованы военнослужащие, которые прибыли с передовой на восстановление.

Российский военнослужащий с позывным Эмир рассказал, что мечеть решено назвать именем погибшего товарища — Марса. По его мнению, это помогает сплотиться, когда православные помогают мусульманам, а мусульмане — православным.