Военные ЦВО начали строить церковь и мечеть на передовой Минобороны РФ: военные строят полевые храм и мечеть под Красным Лиманом

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие мотострелкового батальона Центрального военного округа (ЦВО) строят полевую православную церковь

Военнослужащие Центрального военного округа начали строительство полевого храма и мечети на передовой на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. При этом оборонное ведомство опубликовало кадры строительства.

К строительству уникальных религиозных объектов в зоне проведения СВО приступили военнослужащие одного из мотострелковых подразделений Центрального военного округа, — рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что храм и мечеть построят в ближайшее время и они начнут принимать верующих из числа военных. На стройке задействованы военнослужащие, которые прибыли с передовой на восстановление.

Российский военнослужащий с позывным Эмир рассказал, что мечеть решено назвать именем погибшего товарища Марса. По его мнению, сплачивает, когда православные помогают мусульманам, а мусульмане — православным.

В настоящее время военнослужащие, исповедующие православие, помогают мусульманам в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане — в выборе и укладке природных камней для храма имени Георгия Победоносца. Российский военнослужащий с позывным Чепай пообещал, что церковь, на строительство которой дал благословение батюшка, будет готова недели через две. Командование подразделения уверено, что совместная работа военнослужащих разных вероисповеданий позволяет сплотить бойцов и повысить их боевой дух.

Ранее в Минобороны сообщили, что спецназ Центрального военного округа ВС РФ успешно применяет бесшумный миномет «Галл» на Краснолиманском направлении. По словам бойцов, это оружие показывает высокую эффективность в работе на передовых позициях в зоне СВО, поскольку позволяет наносить неожиданные удары.