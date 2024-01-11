В парке искусств «Музеон» проходит традиционный новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». В этом году его темой стала «Современная Москва». До 28 января на Крымской набережной жители и гости столицы могут увидеть ледяные скульптуры в форме самых важных и узнаваемых объектов города.
Фестиваль проводится уже в девятый раз. За это время для него вырезали больше 200 ледяных скульптур, а площадку площадью около двух тысяч квадратных метров посетили суммарно 5,5 млн человек.
Фото ледяных Кремля, храма Христа Спасителя и других достопримечательностей города — в галерее NEWS.ru.