Кремль и главный храм России заморозили: фото с фестиваля «Ледовая Москва»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IX Новогодний фестиваль «Ледовая Москва»

В парке искусств «Музеон» проходит традиционный новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». В этом году его темой стала «Современная Москва». До 28 января на Крымской набережной жители и гости столицы могут увидеть ледяные скульптуры в форме самых важных и узнаваемых объектов города.

Фестиваль проводится уже в девятый раз. За это время для него вырезали больше 200 ледяных скульптур, а площадку площадью около двух тысяч квадратных метров посетили суммарно 5,5 млн человек.

Фото ледяных Кремля, храма Христа Спасителя и других достопримечательностей города — в галерее NEWS.ru.

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