«Ланцет» уничтожил украинский танк и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские десантники уничтожили танк Вооруженных сил Украины барражирующим боеприпасом «Ланцет», передает РИА Новости. Уточняется, что видео снято на Херсонском направлении.

На опубликованных кадрах «Ланцет» совершает прямое попадание в танк, после чего происходит взрыв. Тяжелая техника противника оказывается выведена из строя.

Полковник в отставке Юрий Кнутов ранее заявил, что «Ланцет» является самым маневренным и мощным беспилотником в зоне специальной военной операции. Дальность полета дрона составляет 70 километров. Основное его преимущество — способность подолгу находиться в воздухе. За счет этого он может уничтожать любую технику, которая попадает в его объектив.

Не менее важным параметром является скрытность дрона. На радиолокаторах он напоминает птицу, а благодаря электродвигателю его нельзя заметить на тепловизорах.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил об увеличении производства беспилотников в России. По его словам, за семь лет соответствующие показатели выросли вдвое. Количество легких беспилотных летательных аппаратов на данный момент исчисляется десятками тысяч, добавил премьер.