Крымские ученые придумали, как использовать черноморские «мертвые зоны» Ученые предложили использовать «мертвые зоны» Черного моря для развития рыбоводческих хозяйств

Фото: CHROMORANGE / Dieter Möbus/Global Look Press

«Мертвые зоны» Черного моря, где на глубине 150–200 м практически отсутствует жизнь из-за большого содержания сероводорода, можно использовать для развития рыбоводческих хозяйств, считают крымские ученые. Как сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Крымского федерального университета им.В. И.Вернадского, с таким предложением выступил доцент кафедры экологии и зоологии КФУ, начальник департамента рыбного хозяйства республиканского Минсельхоза Владимир Гайдаенко.

Как пишет издание, специалист указал, что морские хозяйства республики в прошлом году произвели 40 тысяч тонн продукции, и, по прогнозам, эта цифра будет расти. При этом острой проблемой является утилизация органических соединений, возникающих при работе рыбных ферм. В связи с этим эксперт предложил использовать для выращивания товарной рыбы в условиях «открытой воды» участки Черного моря от поверхности до глубины 150 м. По его словам, эти участки пригодны для жизни рыбы, а также удобны и безопасны при утилизации органики.

Ранее под Новосибирском была зафиксирована массовая гибель рыбы. ЧП произошло в заливе реки Бердь у ее впадения в Новосибирское водохранилище. В начале мая в ряде водоемов региона уже фиксировался массовый мор рыбы.