Крымчанам объяснили, почему у них пропал интернет Крымский оператор связи «Миранда-медиа» заявил об аварии из-за хакерской атаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария на сетях крымского оператора связи «Миранда-медиа», которая произошла 26 мая, была связана с «крупнейшей за всю историю компании» хакерской атакой, сообщили в пресс-службе оператора во «ВКонтакте». Отмечается, что на устранение неполадок ушло в общей сложности более 16 часов.

26 мая на оператора связи Крыма «Миранда-медиа» была совершена хакерская атака. Одна из крупнейших за всю историю компании. На ее устранение потребовалось 16 часов, — рассказали в «Миранда-медиа».

Также представители оператора заявили, что взломщики попытались уничтожить инфраструктуру конвергентного оператора связи. По словам гендиректора компании Ивана Зимы, 28 мая сетевая инфраструктура была полностью восстановлена. При этом некоторые сервисы в целях безопасности по-прежнему будут отключены.

Сегодня клиентам могут быть недоступны некоторые сервисы, включая и оплату услуг. Понимая это, мы не будем прекращать оказание услуг связи. Более того, предоставим компенсацию клиентам, детали о которой сообщим чуть позже, дополнительно, — пообещал глава «Миранда-медиа».

26 мая медиаменеджер, первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич сообщал, что вечером в Мелитополе и в Крыму пропали интернет и ТВ-сигнал. В «Миранда-медиа» уточнили, что перебои со связью на территории Мелитополя были связаны с аварией на сетях.