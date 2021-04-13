Синод РПЦ разделил подмосковную епархию на пять частей

https://static.news.ru/photo/004ab48a-9c92-11eb-ae56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил создать в Московской области митрополию и включить в неё пять епархий. Об этом сообщается в журнале заседания Синода.

Образовать на территории Московской области митрополию, включив в неё вышеупомянутые епархии, — говорится в документе.

Таким образом, в Подмосковье появятся пять епархий — Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская и Одинцовская. В настоящее время в столице и области действует Московская городская епархия (Москва) и Московская епархия (область), являющаяся крупнейшей в РПЦ. Согласно данным, обнародованным на сайте патриархии, она насчитывает 1635 храмов и 329 часовен, а её служителями являются 1613 клириков.

Как сообщал NEWS.ru, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал россиян не отправляться в зарубежные паломничества перед Пасхой из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире. Он напомнил, что на территории России есть множество святых мест и монастырей, которые можно посетить.