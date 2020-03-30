https://static.news.ru/photo/8fb0346e-726e-11ea-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным стличного оперативного штаба, коронавирус за последние сутки подтверждён у 17 детей в Москве. Они находятся под наблюдением медиков.

Коронавирус подтверждён у 17 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, — цитирует ТАСС сообщение штаба.

Как писал NEWS.ru, значительная часть новых случаев инфицирования коронавирусом в Москве приходится на молодых людей. 30 марта в Москве поставлено ещё 212 диагнозов COVID-19. Среди новых заболевших — 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет.

По данным на 30 марта, в РФ зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За сутки выписаны по выздоровлению два человека. За весь период по России выздоровело 66 человек. За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли девять человек.