Книжный магазин открылся в Доме Зингера в Петербурге после ремонта

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в историческом здании компании «Зингер» на Невском проспекте открылся книжный магазин, ремонт которого продолжался около полугода. В зале на цокольном этаже заменили освещение, обновили стены, поменяли расположение отделов и установили новые стеллажи, пишут на сайте телеканала «Санкт-Петербург». На обновление Дома книги, занимающего три этажа здания, власти города выделили 200 млн рублей. При этом был сохранен стиль модерн, в котором построено здание.

Петербургский Дом книги — это акционерное общество коммерческое, но на 100% которым владеет город. <...> Это дает нам возможность сделать из Дома книги настоящий главный петербургский книжный магазин, — заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Дом на Невском проспекте был возведен для компании «Зингер» с 1902 по 1904 год по проекту зодчего Павла Сюзора. После революции 1917 года здание национализировали, а после ухода компании из России отдали его под учреждения и конторы. 19 декабря 1919 года в одном из помещений дома был открыт магазин «Дом книги», а в 1925 году на пятом его этаже заработал детский отдел «Госиздата» «Леногиз», позднее переименованный в «Детиздат». Также там располагались редакции журналов «Воробей», «Новый Робинзон», «Ёж», «Чиж», «Ленинград», «Звезда» и других изданий.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко раскритиковал идею книгоиздателей по обходу запрета на выпуск западных книг путем пересказов без прямого цитирования. По его мнению, при пересказах художественных текстов часть изначально заложенного в них смысла будет утрачена.