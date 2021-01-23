Китаец после посещения Якутска назвал жизнь там «постоянной борьбой»

https://static.news.ru/photo/c76c47d6-5d9f-11eb-9360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Zhuang/Xinhua/Global Look Press

«Постоянной борьбой» назвал журналист из Китая Жэнь Ханьфэй жизнь в Якутске после того, как погостил в городе в разгар морозов.

В этом месте можно понять, почему русских называют «воинственным народом», ведь жизнь в этих чрезвычайно холодных условиях подобна постоянной борьбе, — цитирует его телеканал «360».

Ханьфэя очень удивило, что город построен в условиях вечной мерзлоты. В частности, из-за этого городские коммуникации в Якутске прокладывают по земле. Он сравнил эти трубы с «кишками, которые достали из тела».

Кроме того, он посочувствовал жителям Якутска, которые носят очки, и рассказал о тёплых автобусных остановках.

Как писал NEWS.ru, в якутском посёлке Тикси пурга и ураганный ветер чуть не унесли Деда Мороза, якутского Чысхаана и их свиту. Сказочные зимние персонажи пытались зажечь огни на новогодней ёлке.

Инцидент попал на видео. Кадры обнародовало «Сахамедиа». Попытка, впрочем, увенчалась успехом: огни на ёлке загорелись. Метель не помешала праздничной церемонии.