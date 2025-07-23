Казак из Башкирии выдал себя за полковника ради воспитания детей

Казак из Башкирии выдал себя за полковника ради воспитания детей

Житель Республики Башкортостан выдал себя за полковника МВД России, чтобы заниматься патриотическим воспитанием школьников, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его информации, мужчина является обычным казаком, он никогда не работал в правоохранительных органах.

Как уточнил канал, инцидент произошел в Янаульском районе. Казак надевал форму с погонами, чтобы прививать детям любовь к родине. Однако один из родителей усомнился в регалиях мужчины. На мужчину написали заявление в полицию.

Сам казак утверждает, что форму он позаимствовал у дяди-полицейского. В конечном итоге жителя Башкирии оштрафовали. Кроме того, у него изъяли форму.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал снизить проходной балл по ОГЭ и ЕГЭ для детей участников СВО. Он объяснил, что дети из таких семей находятся в сложных психологических и социальных условиях, которые оказывают влияние на процесс обучения.

До этого появилась информация, что с сентября 2026 года в школьную программу войдет обязательный курс «Духовно-нравственная культура России». В настоящее время образовательная дисциплина проходит экспертизу.