Казак из Башкирии выдал себя за полковника ради воспитания детей

Житель Республики Башкортостан выдал себя за полковника МВД России, чтобы заниматься патриотическим воспитанием школьников, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его информации, мужчина является обычным казаком, он никогда не работал в правоохранительных органах.
Как уточнил канал, инцидент произошел в Янаульском районе. Казак надевал форму с погонами, чтобы прививать детям любовь к родине. Однако один из родителей усомнился в регалиях мужчины. На мужчину написали заявление в полицию.
Сам казак утверждает, что форму он позаимствовал у дяди-полицейского. В конечном итоге жителя Башкирии оштрафовали. Кроме того, у него изъяли форму.
Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал снизить проходной балл по ОГЭ и ЕГЭ для детей участников СВО. Он объяснил, что дети из таких семей находятся в сложных психологических и социальных условиях, которые оказывают влияние на процесс обучения.
До этого появилась информация, что с сентября 2026 года в школьную программу войдет обязательный курс «Духовно-нравственная культура России». В настоящее время образовательная дисциплина проходит экспертизу.