Калининградский аэропорт Храброво планирует открыть рейсы на Дальний Восток

Фото: vk.com/khrabrovo.aero

В аэропорту Храброво в Калининграде планируют открыть рейсы по маршрутам до Дальнего Востока, сообщает «МК в Калининграде». Первые полеты по новым направлениям могут начаться уже летом 2023 года, рассказал генеральный директор воздушной гавани Александр Корытный. По его словам, возможно государственное субсидирование на осуществление перелетов в Иркутск, Хабаровск и Владивосток.

Гендиректор аэропорта Храброво добавил, что на данный момент продолжаются переговоры с уточнением всех деталей осуществления перелетов. Он отметил, что открытие новых маршрутов не только откроет новые возможности для туристов, но также свяжет восток и запад России. Издание уточнило, что аэропорт сотрудничает с авиакомпанией iFly.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов ранее сообщил, что поток российских туристов в Европу существенно сократился из-за сложностей с получением виз. По его словам, российские туроператоры сейчас предоставляют услуги наземного обслуживания и помощи в авиаперелете для клиентов, у которых уже есть визы. Эксперт отметил, что турагентства в текущих условиях не могут дать гарантий получения визы, поэтому не создают пакетных туров в Европу.