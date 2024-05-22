Калининградец не захотел возвращаться домой пешком и угнал автомобиль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители в Калининграде задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля Nissan Sunny, сообщили в региональном УМВД. 33-летний ранее судимый мужчина решился на угон, не захотев идти пешком, когда возвращался домой из гостей. До дома он не доехал и бросил машину по дороге. Ее позже нашли сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда установлен и задержан местный житель, подозреваемый в угоне автомобиля, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, задержанный оказался причастным еще и к краже. Следствие установило, что спустя три дня после угона он открыто похитил продукты питания в одном из сетевых магазинов. По данному эпизоду также заведено уголовное дело по статье о грабеже.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину по подозрению в угоне автомобиля. Пострадавшей от действий злоумышленника стала 37-летняя местная жительница, которая была в машине в момент совершения правонарушения. Раскрыть преступление помогло то, что угонщик оставил собственный телефон в похищенной машине, перепутав его со смартфоном потерпевшей. Мужчину нашли и задержали. Прежде он был судим за грабеж и незаконный оборот наркотических средств.