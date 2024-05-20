Полиция поймала новосибирца благодаря забытому в угнанной машине смартфону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину по подозрению в угоне автомобиля, сообщили «КП-Новосибирск» в ГУ МВД по региону. По имеющимся данным, пострадавшей от действий злоумышленника стала 37-летняя местная жительница, которая была в машине в момент совершения правонарушения. В ходе изучения обстоятельств преступления стало известно, что угонщик оставил собственный телефон в похищенной машине, перепутав его со смартфоном потерпевшей.

Женщина рассказала, что находилась в своем автомобиле Hyundai Avante у дома по улице Владимира Заровного. В этот момент на заднее сиденье подсел неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал у нее два мобильных телефона и потребовал, чтобы она поехала в указанном им направлении, — рассказали в ГУ МВД по региону.

Позднее предполагаемый преступник связал местной жительнице руки и пересадил ее на заднее кресло. В какой-то момент пострадавшая смогла выбраться из салона иномарки, сам угонщик скрылся с места происшествия. Владелице машины помог случайный водитель, который остановился и дал ей телефон для звонка в полицию.

Правоохранители нашли машину рядом с гаражным сектором на улице 1-й Механической в рамках операции «Перехват», а спустя час к ней за забытым телефоном пришел и сам подозреваемый. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о разбое. Сейчас он находится под стражей. Прежде он был судим грабеж и незаконный оборот наркотических средств.

Ранее в Рязанской области подросток угнал за одну ночь три автомобиля и два трактора. Позднее полицейским удалось задержать угонщика, против которого возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.