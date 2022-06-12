Кадыров: в Чечне будут искать нефть и газ Кадыров: новые месторождения нефти и газа планируют искать в Чечне

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В Чечне начнут поиски месторождений нефти и газа, рассказал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram. Также в планах у властей найти подземные воды для нужд населения Ножай-Юртовского района: питья и бытового водоснабжения. Заявление прозвучало по итогам беседы с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.

Мы нашли поддержку у Александра Александровича [Козлова] по многим проблемным вопросам, озвученным ранее правительством Чечни. Так, по результатам проведённой работы удалось найти финансирование для реализации сразу нескольких социально значимых направлений, — отметил Кадыров.

Бурение параметрической скважины для поиска нефтегазовых месторождений поможет в развитии экономики республики, отметил глава Минприроды. К работам привлекут специалистов из Роснедр. Козлов уточнил: если эта работа пройдет успешно, возможно, в Чечне появятся новые производства, новые рабочие места.

В случае значительного падения экспорта нефти из России через сжатие торгового баланса и ослабление рубля произойдет проинфляционное давление, заявила ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что многое зависит от перенаправления объемов нефти на другие рынки, а также как отразится снижение объемов поставок на доход государства.