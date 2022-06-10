В ЦБ заявили, что снижение объемов экспорта нефти из России усилит инфляцию Глава ЦБ Набиуллина: падение экспорта нефти из РФ спровоцирует проинфляционное давление

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В случае значительного падения экспорта нефти из России через сжатие торгового баланса и ослабление рубля произойдет проинфляционное давление, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что многое зависит от перенаправления объемов нефти на другие рынки, а также как отразится снижение объемов поставок на доход государства.

В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля, возникнет проинфляционное давление, — сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что пока еще эффекты санкций, которые ввели западные страны в отношении России, ощущаются не в полной мере. По ее словам, пока последствия рестрикций видны менее остро, чем ожидали российские власти, однако расслабляться пока рано, потому что настоящие результаты проявятся только через некоторое время.

Ранее в пятницу, 10 июня, стало известно, что Швейцария выступила за шестой пакет санкций, который принял Евросоюз. Среди новых ограничений, которые собираются ввести в отношении РФ, — эмбарго на поставки российской нефти. Кроме того, официальный Берн решил ввести собственные рестрикции и запрет на въезд в страну еще для ста человек из России и Белоруссии. Эти меры вступят в силу уже в течение дня.