Набиуллина сочла, что полный эффект антироссийских санкций еще впереди

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Эльвира Набиуллина

Пока эффекты санкций, которые ввели западные страны в отношении России, ощущаются не в полной мере, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в данный момент последствия рестрикций видны менее остро, чем ожидали российские власти. Однако расслабляться пока рано, потому что настоящие результаты проявятся только через некоторое время, подчеркнула Набиуллина.

Да, мы видим, что экспорт у нас не так снизился, как мы изначально ожидали. И да, наверное, пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались. Это показывает и способность компаний к адаптации. Но пока говорить о том, что полный эффект санкций проявился, преждевременно, — сказала Набиуллина.

Экономисты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола ранее предупреждали, что санкции Запада могут оказать существенный негативный эффект на ВВП России, если Москва не найдёт альтернативные пути для импорта и экспорта своей продукции. Они указали на три возможных сценария, при которых валовая добавленная стоимость в экономике РФ может сократиться на 4–30% в зависимости от жёсткости антироссийских рестрикций.